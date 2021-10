Números e Curiosidades - Seleção portuguesa

SELEÇÃO – JOGOS 645 e 646



- Portugal irá fazer no amigável com o Qatar o seu 645º jogo de sempre. E com o Luxemburgo (apuramento para o Mundial 2022) o seu 646º jogo



HISTÓRICO COM QATAR E LUXEMBURGO



- Portugal apenas por uma vez jogou com o Qatar, 1 jogo – 1 vitória. Jogo amigável realizado no mês passado.



- Já frente a selecções asiáticas, Portugal soma 13 jogos – 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota.



- Já com o Luxemburgo, Portugal vai realizar o seu 19º confronto. Soma 16 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A única derrota foi em Outubro 1961 (há precisamente 60 anos), no Luxemburgo, (4-2) num jogo de apuramento para o Euro 64



- E em casa?? Bem, em casa Portugal tem 8 jogos – 8 vitórias, 29 golos marcados e … ZERO SOFRIDOS!



- Luxemburgo NUNCA marcou golos em Portugal!



SÉRIES ATUAIS



- Portugal está com 3 vitórias consecutivas.



- 8 golos marcados nos últimos 3 jogos.



- 14 jogos consecutivos sem perder em Apuramentos para Mundiais



- Portugal venceu 13 dos últimos 14 jogos na fase de qualificação para Mundiais



- Portugal apenas perdeu 1 jogo dos últimos 24 jogos em fases de apuramentos para Mundiais



FERNANDO SANTOS



- O treinador português com mais jogos (91) pela seleção



- Soma 56 vitórias, 21 empates e 14 derrotas.



- Já internacionalizou 53 jogadores



- O último foi Otávio



- E pode agora, nestes 2 jogos, internacionalizar mais 3. São eles, Diogo Costa, Rafael Leão e Matheus Nunes



100 – RUI PATRÍCIO



- Rui Patrício tem 99 jogos por Portugal



- Rui Patrício está a apenas um jogo de entrar para o restrito lote de centenários (100 jogos) por Portugal. Para isso basta jogar 1 minuto no amigável com o Qatar, ou no encontro com o Luxemburgo, a contar para a qualificação para o Mundial 2022.



- Rui Patrício pode alcançar um feito nunca antes feito por um guarda-redes, chegar aos 100 jogos. Vítor Baía (80 jogos) e Ricardo (79) são respetivamente os 2º e 3º guarda-redes com mais jogos.



- Os 6 jogadores centenários:



1º - Cristiano Ronaldo (180 internacionalizações),

2º - João Moutinho (138 internacionalizações),

3º - Luís Figo (127 internacionalizações),

4º - Pepe (121 internacionalizações),

5º - Nani (112 internacionalizações)

6º - Fernando Couto (110 internacionalizações).





NOTA:



- Ronaldo também poderá fazer ainda mais história, tornar-se no jogador europeu com mais internacionalizações na história da Europa. Neste momento Ronaldo (180) tem precisamente os mesmos jogos que Sérgio Ramos (180)