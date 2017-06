"O meu conceito de bonito é ganhar" - Fernando Santos

Lusa 20 Jun, 2017, 19:21 | Seleção Nacional

"Eu tenho o meu conceito de bonito. Outros terão um conceito diferente. O meu conceito de bonito é ganhar. Prefiro muito mais ganhar. Se não ganhasse, Portugal não tinha sido campeão europeu e não estaríamos aqui a ter esta conversa. O resto pouco importa. A minha equipa disputa todos os jogos para ganhar. Desde que cheguei, em 21 jogos oficiais, perdemos uma vez", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português falava aos jornalistas na Arena Otkrytie, em Moscovo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com a Rússia, da segunda jornada do grupo A da Taça das Confederações.

"Não receamos ninguém, mas temos um enorme respeito pela Rússia, pelos seus jogadores. São jogadores de grande qualidade. É uma equipa que tem vindo a crescer. Fizeram um jogo muito bom com a Nova Zelândia. Temos que ter o respeito e a humildade necessários para saber que em campo vamos encontrar um adversário muito poderoso", referiu.

Por ter apenas dois dias de descanso, Fernando Santos admitiu que poderá haver alterações no `onze` inicial que Portugal vai apresentar perante os russos e voltou a assumir que tem "confiança ilimitada" nos seus jogadores, apesar do empate na estreia com o México (2-2).

"Grande parte destes jogadores que estão aqui escreveram a página mais brilhante da história do futebol português. É bom não esquecer isso", frisou.

O Portugal-Rússia está marcado para as 18:00 locais (16:00 de Lisboa) e terá arbitragem do italiano Gianluca Rocchi.