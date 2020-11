Óbito/Vítor Oliveira: Leixões presta homenagem ao treinador no Estádio do Mar

Os responsáveis do Leixões, capitães da equipa principal e vários sócios e adeptos homenagearam hoje, no memorial situado no Estádio do Mar, o treinador de futebol Vítor Oliveira, que morreu no sábado, aos 67 anos.