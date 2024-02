Padres lusos falham "meias" do Europeu de futsal do clero

Depois de ter alcançado o segundo lugar do grupo D, com duas vitórias e uma derrota, tendo goleado o Cazaquistão (7-0) e Montenegro (10-0), e saído vencida do terceiro jogo, frente à Roménia (1-0), a seleção portuguesa de futsal do clero voltou a encontrar a rival Polónia nos quartos de final.O quarto embate desta terça-feira revelou-se “uma final antecipada” para a turma lusa.Com um empate no marcador no final do tempo regulamentar (1-1), a partida seguiu para grandes penalidades que terminaram com uma vitória da seleção polaca, por 4-3.Portugal falha, assim, as meias-finais do 16.º Europeu de futsal para padres católicos, após uma “final antecipada que deixa pelo caminho um candidato ao título”, destacou a equipa na rede social Facebook.A prova, criada em 2003 e denominada como Clerigus Cup, realiza-se entre 5 e 9 de fevereiro na Albânia e conta com 17 seleções inscritas.A equipa portuguesa juntou 12 párocos de diferentes dioceses do país, como Braga, Porto, Viana do Castelo, Lamego e Vila Real.