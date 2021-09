Particular: Qatar - Portugal

Sendo este o primeiro desafio de dois embates particulares com os qataris, os anfitriões do Campeonato do Mundo que foram incluídos no grupo A de qualificação, a convite da UEFA, com o intuito de preparar a participação na fase final da competição, a equipa das 'quinas' pode entrar em campo com jogadores que não fazem parte do 'onze' habitual.