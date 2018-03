Paulo Duarte avisa para um Egito super defensivo

O técnico, de 48 anos, atual selecionador do Burkina Faso, revelou à Antena 1, as fragilidades do Egito e a paciência que Portugal precisará para levar de vencida aquela seleção africana.



Paulo Duarte antevê uma percentagem avassaladora de posse de bola para Portugal e instado a comparar o Egito com Marrocos que será adversário dea equipa das quinas no Mundial fez questão de realçar que os marroquinos são um coletivo muito mais competitivo.



As seleções de Portugal e do Egito defrontam-se, esta sexta-feira, a partir das 19h45, no Estádio Letzigrund, em Zurique, com transmissão do encontro na RTP 1 e relato na Antena 1.