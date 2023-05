Paulo Pereira aponta jogo-chave no Euro2024 de andebol

", referiu.Citado pela assessoria de imprensa de Federação Portuguesa de Andebol (FPA), Paulo Pereira considera que "", até porque é tricampeã mundial em título, pelo que espera "um jogo de alta rotação, à imagem do que aconteceu nos Jogos Olímpicos" Tóquio2020."Apesar de me recordar que ao intervalo desse encontro estávamos bastante equilibrados, mas, na segunda parte, a Dinamarca acabou por segurar a vitória", afirmou., que será o primeiro adversário no Grupo F da ronda preliminar, "", uma vez que se vai estrear, "com toda a emoção que isso traz a uma nação", mas Paulo Pereira garante que os portugueses estão "obrigados a vencer este jogo".", afirmou.Na sua terceira presença consecutiva no Europeu de andebol, Portugal vai jogar a ronda preliminar em Munique, procurando chegar à ronda principal, como conseguiu em 2020, quando alcançou o sexto lugar, a sua melhor classificação de sempre.A seleção portuguesa estreia-se frente à Grécia em 11 de janeiro de 2024, e defronta dois dias depois a República Checa, fechando a ronda preliminar em 15 de janeiro, com a Dinamarca.As duas primeiras equipas das "poules" qualificam-se para a ronda principal do Euro2024 de andebol, que se disputa de 10 a 28 de janeiro de 2024, na Alemanha, sendo a primeira vez que um Europeu com 24 equipas é jogado em apenas um país.