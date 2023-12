Pedro Oliveira acredita na presença de Portugal no Europeu de andebol

”, afirmou Pedro Oliveira, jogador de 21 anos, do FC Porto, em declarações divulgadas pela Federação de Andebol de Portugal.A seleção lusa está desde dia 26 de dezembro a estagiar em Rio Maior, tendo em vista o próximo Campeonato da Europa, agendado para janeiro em solo germânico, com Daymaro Salina, do FC Porto, a ser para já o único ausente dos 20 convocados do selecionador Paulo Pereira para o estágio que decorre até sábado.Antes do Europeu, Portugal tem dois particulares agendados com a Alemanha, em 4 e 6 de janeiro, em Flensburgo e Kiel, respetivamente.No acesso à Ronda Principal, a seleção nacional vai defrontar a Dinamarca, República Checa e Grécia no Grupo F, sempre com jogos em Munique, entre 11 e 15 de janeiro, com os dois primeiros lugares a garantirem a continuidade na prova.O Euro2024 vai decorrer de 10 a 28 de janeiro.