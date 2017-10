Pepe ausente no primeiro treino de Portugal

Lusa 03 Out, 2017, 11:35 | Seleção Nacional

O central do Besiktas, que foi poupado devido a ter chegado à seleção nacional com um pequeno problema físico, foi o único ausente da sessão que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O selecionador Fernando Santos contou com 24 jogadores, que efetuaram os habituais exercícios físicos, com e sem bola, nos primeiros 15 minutos que foram abertos à comunicação social.

Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo, que se vai realizar na Rússia, Portugal desloca-se a Andorra, a 07 de outubro, e recebe a Suíça, a 10, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final.

A seleção nacional ocupa o segundo posto do grupo, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no `play-off`, caso falhem o primeiro lugar.