Pepe espera uma seleção de Portugal igual a si própria

Em declarações publicadas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o jogador explicou as suas ideias: "Acho que temos de ser fiéis ao que temos feito até agora, com muita humildade, muito trabalho e muito espírito de sacrifício. É nessa linha que temos de continuar, independentemente de quem esteja", frisou o defesa, de 35 anos.





"Há seleções que têm claramente outro estatuto no futebol, como o Brasil, a Argentina, a Alemanha, a Espanha ou a França - a quem ganhámos a final do Euro2016, mas merece-nos todo o respeito", relembrou o futebolista.





Pepe disse que prefere "pensar jogo a jogo", tal como aconteceu com bons resultados no Euro2016, "com muita humildade e os pés bem assentes na terra", e concentrar-se no primeiro objetivo, que passa por ultrapassar a fase de grupos.





A seleção portuguesa de futebol integra o Grupo B da fase final, estreando-se frente à Espanha, em Sochi, em 15 de junho, e defrontando depois Marrocos, em Moscovo, em 20, e Irão, treinado por Carlos Queiroz, em Saransk, em 25.





A equipa das quinas realiza esta terça-feira o primeiro treino de preparação para o Mundial2018, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 17h30.