Portugal 4 - 0 Arménia, Europeu sub-19

Lusa Comentários 20 Jul, 2019, 16:32 / atualizado em 20 Jul, 2019, 19:55 | Seleção Nacional

Vítor Ferreira (34), de grande penalidade, João Mário (49) e Tiago Gouveia (67 e 88) marcaram os golos da 'equipa das quinas', que terminou no primeiro lugar o grupo, com sete pontos, os mesmos de Espanha e mais quatro do que a Itália, com a Arménia a terminar sem pontos.



Nas meias-finais, marcadas para quarta-feira, Portugal vai defrontar o segundo classificado do Grupo B. Noruega, Irlanda e República Checa discutem o segundo posto no domingo, com a França já apurado em primeiro.