Portugal afina detalhes para o jogo com a Bósnia

A seleção nacional tem uma sessão de trabalho agendada para as 18h00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 17h15, também na Cidade do Futebol, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer a antecipação do encontro da terceira jornada do Grupo J em conferência de imprensa.Na quinta-feira, o avançado Gonçalo Ramos falhou o treino devido a uma mialgia de esforço, tendo realizado apenas trabalho específico de recuperação. Os restantes 25 convocados estiveram à disposição do técnico espanhol.Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19h45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19h45 (hora de Lisboa).O encontro com a Bósnia terá arbitragem do italiano Davide Massa.No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.A equipa das quinas lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugar, respetivamente.Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.