Portugal apenas privado de Pepe na preparação para macedónios

O central do FC Porto, que testou positivo a covid-19 no início da semana, continua em isolamento e sem poder treinar-se com os colegas.

Na sexta-feira, dia em que a equipa das `quinas` iniciou a preparação para o encontro com os macedónios, Fernando Santos apenas teve à disposição no relvado 14 atletas, os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção na vitória com a Turquia (3-1), uma vez que os titulares fizeram trabalho de recuperação no ginásio.

Hoje, novamente no Estádio do Bessa, no Porto, durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador nacional dividiu o grupo em três, para os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, à exceção dos três guarda-redes, que realizaram trabalho específico junto de uma das balizas.

No derradeiro encontro de acesso ao Mundial2022, Portugal vai defrontar na terça-feira, novamente no Estádio do Dragão, no Porto, a Macedónia do Norte, que bateu a Itália, por 1-0, em Palermo, com o golo de Trajkovski (90+2 minutos) a deixar os campeões europeus de fora do Mundial pela segunda vez consecutiva.

Portugal procura a oitava presença em mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.