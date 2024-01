Portugal apura-se para o torneio pré-olímpico de andebol

Quarto classificado do Grupo II, o conjunto luso precisava que a Áustria fosse derrotada pela Islândia no último encontro, para assegurar a segunda e última vaga no pré-olímpico, que se vai disputar em março.

Portugal assegurou também o sétimo lugar no Euro2024, que se disputa na Alemanha, a segunda melhor prestação de sempre em campeonatos europeus, depois do sexto posto em 2020.







"Tal como nós desde o início perseguimos, [o nosso objetivo] era a qualificação para o torneio pré-olímpico, portanto, estamos muito felizes", disse o selecionador português.



Em declarações reproduzidas no site da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Paulo Jorge Pereira mostrou-se ainda orgulhoso por, novamente, "ter uma seleção portuguesa a lutar por um lugar nos Jogos Olímpicos pela segunda vez consecutiva".



"Vamos fazer tudo para nos qualificarmos novamente. É uma montanha muito grande de escalar, mas nós, em Portugal, temos alpinistas de referência e, por isso, vamos aprender com eles a escalar coisas muito difíceis, com fado ou sem ele. Vamos lutar até à exaustão para o conseguir”, garantiu.



A seleção portuguesa de andebol estreou-se em Jogos Olímpicos em Tóquio, em 2021, depois de passar igualmente um torneio pré-olímpico.