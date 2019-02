Partilhar o artigo Portugal arranca na Fed Cup com derrota frente a Israel Imprimir o artigo Portugal arranca na Fed Cup com derrota frente a Israel Enviar por email o artigo Portugal arranca na Fed Cup com derrota frente a Israel Aumentar a fonte do artigo Portugal arranca na Fed Cup com derrota frente a Israel Diminuir a fonte do artigo Portugal arranca na Fed Cup com derrota frente a Israel Ouvir o artigo Portugal arranca na Fed Cup com derrota frente a Israel

Tópicos:

Centre National Tennis, Francisca, Inês, Israel, Lina Glushko ª ITF,