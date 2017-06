Portugal arranca preparação para Macedónia sem Edgar Iê

Lusa 21 Jun, 2017, 19:05 | Seleção Nacional

O jogador acompanhou a equipa orientada por Rui Jorge à sessão de trabalho realizada na cidade de Gdynia, mas apenas para assistir, surgindo sem equipamento de treino e com a perna direita ligada.

Edgar Iê lesionou-se na partida de terça-feira, frente à Espanha, que terminou com a derrota lusa por 3-1, mas, tudo indica, deverá ser recuperável para o derradeiro desafio do grupo, sexta-feira, com a Macedónia.

Também no treino da tarde de hoje, que para os jogadores que alinharam frente à Espanha serviu apenas de recuperação física, o avançado Daniel Podence evoluiu com limitações.

O atacante dos quadros do Sporting integrou o aquecimento com uma coxa elástica, devido a um desconforto muscular, mas nos exercícios mais exigentes acabou por ser poupado.

Para os jogadores que não foram utilizados de início na partida da véspera, o selecionador nacional, Rui Jorge, promoveu uma série de exercícios vocacionados para a finalização.

Depois do desaire frente aos espanhóis, Portugal terá obrigatoriamente de vencer o próximo jogo, frente à Macedónia, para ainda sonhar com a qualificação para as meias-finais da competição, como melhor segundo classificado dos três grupos.

A partida decisiva para Portugal realiza-se na sexta-feira, na cidade de Gdynia, e está agendada para as 19:45.