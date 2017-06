Portugal arrancou `operação Letónia` com Pepe, mas ainda sem Ronaldo

Lusa 05 Jun, 2017, 18:32 | Seleção Nacional

Dois dias depois de ter conquistado a Liga dos Campeões com o Real Madrid, o `capitão` da equipa das `quinas` ainda não integrou a comitiva lusa, ao contrário do central dos `merengues`, que se juntou hoje ao restante grupo.

Ricardo Quaresma foi a outra novidade no primeiro apronto após o triunfo no particular de sábado com Chipre (4-0), embora o extremo do Besiktas estivesse com a seleção portuguesa desde a semana passada, a recuperar de uma lesão.

Desta forma, o selecionador Fernando Santos contou com 23 atletas no treino realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa sessão que acabou por começar cerca de meia hora depois do previsto, devido ao controlo antidoping a que os jogadores foram submetidos.

Nos 15 minutos abertos aos jornalistas, todos os jogadores treinaram sem limitações, tendo realizado os habituais exercícios de aquecimento e de circulação de bola.

Na quarta-feira, a formação lusa viaja para Riga, onde, dois dias depois, defronta a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018.

A seleção nacional, campeã europeia em título, vai depois participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de junho a 02 de julho, na Rússia.