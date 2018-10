Portugal bate Tailândia no Torneio das Quatro Nações

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 16:09 | Seleção Nacional

Depois de se ter estreado com um empate a zero frente à equipa anfitriã, Portugal chegou à vantagem perante as tailandesas com um golo de Ana Leite, aos 43 minutos, mas as adversárias restabeleceram a igualdade ainda antes do intervalo, através de Kanyanat Chetthabutr.



Na segunda parte, Carolina Mendes entrou aos 60 minutos, a substituir Matilde Fidalgo, e resolveu a partida a favor de Portugal com 'hat-trick' (67, 86 e 90+3).



“Este foi um resultado inteiramente justo, num jogo em que dominámos e demonstrámos grande competência e organização. Conseguimos criar boas situações de golo diante de um adversário que, sabíamos, poderia criar perigo nas transições e em contra-ataque, como aconteceu no golo que sofremos. A equipa, mesmo depois de sofrer o golo, manteve-se sempre tranquila apesar de termos feitos algumas alterações no 'onze' inicial", afirmou o selecionador português, Francisco Neto, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.



Na última jornada, na segunda-feira, Portugal encerra a sua participação diante da Finlândia.