Portugal bate Turquia e está no play-off de acesso ao Mundial feminino de 2023

Telma Encarnação (33 minutos), Kika Nazareth (36), Kezban Tag (49), na própria baliza, e Andreia Faria (79) marcaram os golos da formação das `quinas`, que terminou no segundo lugar do agrupamento, com 22 pontos, contra 27 da já apurada Alemanha.

Para chegar pela primeira ao Mundial, que em 2023 se joga na Austrália e Nova Zelândia, Portugal terá, no mínimo, de ultrapassar duas rondas do `play-off` europeu, sendo que poderá ter ainda de jogar um `play-off` Intercontinental.