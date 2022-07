Portugal com Lituânia e Bielorrússia no Mundial de futsal

Portugal, que se sagrou pela primeira vez campeão mundial em 2021, batendo na final a Argentina (2-1), defrontará lituanos e bielorrussos com jogos em casa e fora, sendo que o vencedor do grupo se qualifica diretamente para a ronda de elite.A ronda principal, a disputar até 8 de março do próximo ano, inclui 36 seleções distribuídas por 12 grupos de três, em que os vencedores, bem como os quatro melhores segundos classificados, seguem diretamente para a ronda de elite.Os restantes oito segundos terão de disputar um "play off", entre 10 e 19 de abril de 2023.Já a Ronda de Elite, a disputar posteriormente e que apurará para o Mundial de 2024, terá o sorteio em 5 de julho do próximo ano e deverá estar concluída até 20 de dezembro de 2023.