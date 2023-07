Portugal com saldo negativo frente aos Países Baixos

Em 8 de dezembro de 2001, há mais de duas décadas, em Tábua, vila do distrito de Coimbra, em jogo de qualificação para o Mundial de 2003, que ambas falharam, a formação das quinas triunfou por 2-1, e com reviravolta.As neerlandesas adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, por intermédio de Sandra Muller, mas, na segunda parte, a seleção lusa deu a volta ao marcador, graças a um “bis” de Sónia Silva, que faturou aos 76 e 88.Este triunfo é, porém, a exceção no historial dos duelos entre as duas formações, já que os restantes acabaram sempre com triunfos dos Países Baixos, com destaque para os 7-0 de 26 de outubro de 2013, na Maia, na corrida ao Mundial de 2015.A avançada Vivianne Miedema foi a principal figura do encontro, ao conseguir um “hat-trick”, com golos aos 78, 81 e 90 minutos, precisamente os três que fecharam o jogo.Melhor marcadora da história da seleção neerlandesa, com 95 golos em 115 encontros, a atual avançada do Arsenal, que falha o Mundial2023 devido a lesão, marcou outra vez três golos à equipa das quinas no ano seguinte, numa vitória por 3-2.Na mesma fase de qualificação, em 13 de setembro de 2014, em Venlo, nos Países Baixos, Miedema faturou aos 28, 54 e 68 minutos, de nada valendo à formação portuguesa os golos de Jéssica Silva, aos 52, e Laura Luís, aos 61.O primeiro triunfo das neerlandesas aconteceu em 1997, na Algarve Cup, e o último data de há pouco mais de um ano, na fase final do Europeu.Em 13 de julho de 2022, em Leigh, na Inglaterra, em encontro da segunda jornada da fase de grupos, os Países Baixos começaram melhor e chegaram rapidamente a 2-0, com golos de Damaris Egurrola, aos sete minutos, e Stephanie van der Gragt, aos 16.A formação comandada por Francisco Neto logrou, porém, reagir e igualou o encontro, graças a uma grande penalidade concretizada pela central Carole Costa, aos 38 minutos, e um tento da avançada Diana Silva, no início da segunda parte, aos 47.Os Países Baixos, então campeões europeus em título, acabaram, no entanto, por voltar para a liderança do marcador, com um golo de Danielle van de Donk, aos 62 minutos, vencendo por 3-2.No domingo, pelas 8h30 em Lisboa, no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, as duas seleções defrontam-se pela nona vez, na primeira jornada do Grupo E do Mundial2023, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.