Portugal com todos dísponiveis em treino no Dragão

Durante os primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, os selecionados de Roberto Martínez fizeram os habituais exercícios de aquecimento, desta vez sempre sem bola, com os três guarda-redes a trabalharem, como é usual, à parte.

Na sexta-feira, em caso de vitória frente aos eslovacos, Portugal assegura a qualificação para a fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha. O empate também poderá ser suficiente, mas, para isso, o Luxemburgo tem de perder na Islândia.

A assistir ao início do treino esteve o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, juntamente com outros membros da direção do organismo, assim como o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, que esteve algumas minutos a conversar com Cristiano Ronaldo.

O Portugal-Eslováquia, da sétima jornada do Grupo J, está agendado para as 19:45 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, e terá arbitragem do grego Tasos Sidiropoulos.

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o agrupamento com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.

Os dois primeiros lugares dão acesso direto à fase final do Euro2024.