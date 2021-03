Portugal com visita complicada à Sérvia

No Estádio Rajko Mitic, Portugal vai tentar alcançar a segunda vitória na fase de apuramento europeia, depois de na quarta-feira se ter estreado, em Turim, com um triunfo tangencial sobre os azeris, por 1-0, que lhe conferiu os primeiros três pontos no Grupo A.



A equipa das ‘quinas’ terá pela frente um adversário com o qual nunca perdeu nos seis jogos oficiais disputados (três vitórias e três empates) e que também arrancou a qualificação da melhor forma, ao bater em casa a República da Irlanda por 3-2.



O médio João Moutinho é o único jogador em dúvida para o encontro, uma vez que na sexta-feira não participou nos 15 minutos de treino abertos aos jornalistas. De resto, o jogador do Wolverhampton já tinha sido substituído ao intervalo da partida com o Azerbaijão, para dar lugar a Bruno Fernandes.



O Sérvia-Portugal tem início agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, e será dirigido pelo holandês Danny Makkelie.



Após a partida em Belgrado, Portugal fechará na terça-feira, dia 31 de março, a primeira tripla jornada de apuramento para o Mundial2022, com a visita ao Luxemburgo.



Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, enquanto o segundo classificado jogará um ‘play-off’.