Portugal começa a preparar duelo com a França para a Liga das Nações

A seleção nacional, atual detentora do título da Liga das Nações, tem uma sessão de trabalho agendada para as 11h30, que será totalmente fechada aos jornalistas, medida de prevenção adotada pelo Federação Portuguesa de Futebol (FPF) durante a pandemia da covid-19.Os primeiros 10 minutos do treino serão transmitidos pelas plataformas audiovisuais do organismo e, após o treino, a FPF divulgará declarações de um jogador ainda a designar.Portugal defronta no domingo a França, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France, após o histórico triunfo de 2016, na final do Europeu, num embate entre os dois primeiros classificados do Grupo 3.No agrupamento da Liga A, lusos e franceses somam seis pontos, com a formação das quinas a ter vantagem na diferença de golos, enquanto Suécia e Croácia seguem com zero.A equipa de Fernando Santos iniciou a janela de jogos de outubro na quarta-feira, com um empate a zero frente à Espanha, num Estádio José Alvalade, em Lisboa, que teve direito a 2.500 adeptos nas bancadas.

Depois do embate com os franceses, Portugal recebe na quarta-feira, em Alvalade, a Suécia, que bateu fora na segunda jornada por 2-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, o 100.º e o 101.º pela formação das quinas.