Portugal começa a preparar duelo com a Suíça

A equipa das quinas estreou-se na terceira edição da prova continental com uma igualdade a um golo, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, onde Álvaro Morata, servido por Pablo Sarabia, inaugurou o marcador, aos 25 minutos, com a resposta lusa a surgir já no segundo tempo, por intermédio de Ricardo Horta, aos 82.O apronto está agendado para as 16h30, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.Com o empate de quinta-feira, Portugal e Espanha somam um ponto cada, enquanto a República Checa lidera o Grupo A2, com três, após o triunfo por 2-1 na receção à Suíça, próxima adversária da seleção portuguesa, no domingo, no Estádio José Alvalade.Depois de enfrentar os suíços, Portugal volta ao mesmo palco, em 9 de junho, para medir forças com a República Checa, seguindo para Genebra, onde irá atuar no dia 12, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.