Portugal complica apuramento no Europeu de Sub21

A equipa lusa, que se estreou com uma derrota (2-0) perante a anfitriã Geórgia, não podia perder, sob pena de ficar desde logo arredada dos quartos-de-final, e até esteve na frente do marcador, depois de André Almeida anotar o golo inaugural, aos 20 minutos.A equipa neerlandesa respondeu na segunda metade, tendo igualado aos 78, por intermédio de Brobbey, um resultado que, embora não afaste a equipa lusa, deixa as contas complicadas para Portugal na última ronda.Na terceira jornada, agendada para a próxima terça-feira, a Seleção portuguesa tem de vencer a Bélgica, que empatou hoje 2-2 com a Geórgia, e aguardar que a equipa anfitriã não perca o seu compromisso com os Países Baixos.A Geórgia lidera o grupo, com quatro pontos, sendo seguida por Países Baixos e Bélgica, com dois, enquanto Portugal ocupa o último posto, com apenas um.





(Com Lusa)