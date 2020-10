Portugal concentra-se e faz primeiro treino na Cidade do Futebol

Os 26 jogadores convocados por Fernando Santos têm de se apresentar na Cidade do Futebol até às 16h30 e uma hora depois, às 17h30, o selecionador nacional dirige a primeira sessão, que será totalmente fechada aos órgãos de comunicação social devido à pandemia da covid-19, situação que já tinha acontecido em setembro.



Ruben Semedo, William Carvalho, Daniel Podence e Rafa Silva são as novidades nos convocados de Portugal, que também vai defrontar França e Suécia, em encontros a contar para a Liga das Nações, assim como Nélson Sequeira, do Sporting de Braga, que foi chamado pela primeira vez por Fernando Santos.



O lateral esquerdo, de 30 anos, não fez parte da lista inicial, mas foi incluindo nas escolhas no domingo, devido à impossibilidade de Mário Rui, do Nápoles, viajar para Portugal, devido aos casos positivos na formação italiana.



Os campeões europeus defrontam a Espanha num particular no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na quarta-feira, visitando depois a França, no domingo, e recebendo a Suécia (no dia 14), novamente no recinto do Sporting.



Com dois encontros disputado no Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, Portugal e França lideram com seis pontos, enquanto Suécia e Croácia ainda não pontuaram.



Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Rui Patrício (Wolverhampton, Ing) e Rui Silva (Granada, Esp).



- Defesas: João Cancelo (Manchester City, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Ruben Semedo (Olympiacos, Gre), Nélson Sequeira (Sporting de Braga) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).



- Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Bétis, Esp), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Renato Sanches (Lille, Fra), João Moutinho (Wolverhampton, Ing) e Sérgio Oliveira (FC Porto).



- Avançados: Daniel Podence (Wolverhampton, Ing), Rafa Silva (Benfica), André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), Trincão (FC Barcelona, Esp), e João Félix (Atlético de Madrid, Esp).