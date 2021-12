Portugal conhece adversários na terceira edição da Liga das Nações

A França, atual detentora do troféu, a Espanha, finalista, a Itália, campeã europeia em título, e a Bélgica, líder do "ranking" da FIFA, integram o pote 1 e uma delas surgirá no caminho luso na Liga das Nações A, o principal escalão da competição continental.No pote 3 figuram Inglaterra, Polónia, treinada por Paulo Sousa, Suíça e Croácia, enquanto no Pote 4 estão País de Gales, Áustria, República Checa e Hungria, todas elas igualmente possíveis adversárias da equipa das quinas.Tal como na última edição, a prova vai consistir em três ligas (A, B e C) de 16 seleções cada e uma quarta (D) de sete, com a composição deste agrupamento a ser decidida por promoções e despromoções.

- Composição dos grupos no sorteio da Liga das Nações:



França, Bélgica, Itália e Espanha., Países Baixos, Dinamarca e Alemanha.Inglaterra, Polónia, Suíça e Croácia.País de Gales, Áustria, República Checa e Hungria.Ucrânia, Suécia, Bósnia e Herzegovina e Islândia.Finlândia, Noruega, Escócia e Rússia.Israel, Roménia, Sérvia e República da Irlanda.Eslovénia, Montenegro, Albânia e Arménia.Turquia, Eslováquia, Bulgária e Irlanda do Norte.Grécia, Bulgária, Luxemburgo e Macedónia do Norte.Lituânia, Geórgia, Azerbaijão e Kosovo.Cazaquistão ou Moldávia, Chipre ou Estónia, Gibraltar e Ilhas Faroé.Cazaquistão ou Moldávia, Chipre ou Estónia, Liechtenstein e Malta.

Pote 2: Letónia, São Marino e Andorra.