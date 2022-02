Portugal conhece adversários no Euro2022 de andebol de sub-20

Portugal, que organiza o evento de 7 a 17 de julho, na qualidade de anfitrião, teve a prerrogativa de escolher o grupo, após sorteados os potes 1, 3 e 4, e optou pelo A, para evitar a Alemanha, campeã em título desta geração de sub-20.



O selecionador nacional, Carlos Martingo, disse ainda que, para além de evitar a seleção germânica, a escolha foi “já a pensar na passagem à 'main round' (fase principal)”, ao alcance dos dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos.



“Qualquer grupo é difícil. Estão aqui das melhoras seleções do mundo. Este Europeu tem um nível elevadíssimo, mas espero que corra tudo bem para nós”, disse Carlos Martingo, que levou em 2021 esta geração ao sexto lugar em sub-19.



No Euro2021 de sub-19, introduzido no calendário para amenizar o impacto da pandemia nas camadas mais jovens, a Alemanha impôs-se na final à Croácia (34-20) e a Espanha chegou ao bronze com um triunfo frente à Eslovénia (37-28). Portugal terminou em sexto.



“Acredito num bom resultado, mas não quero pensar em medalhas. Temos uma geração de bons jogadores, já com passagem pela seleção A e experiência de I Divisão, e não me posso queixar em termos de qualidade e quantidade”, referiu.



Martingo abordou ainda a “grande responsabilidade de jogar em casa”, mas referiu que “as expectativas estão elevadas em alcançar um bom resultado”, apesar de Portugal “defrontar grandes seleções” e, a este nível competitivo, tudo poder acontecer.



O Euro2022 de sub-20 envolve 16 seleções e decorre de 7 a 17 de julho, com jogos no Multiusos de Gondomar, Centro de Congressos de Matosinhos e Pavilhão Municipal de Vila de Gaia.



- Constituição dos grupos:



Grupo A: Espanha, Portugal, Noruega e Polónia.



Grupo B: Eslovénia, Dinamarca, Hungria e Ilhas Faroé.



Grupo C: Croácia, Suécia, França e Montenegro.



