Portugal conhece adversários no Europeu de sub-17

Portugal entrou no sorteio no pote 2, enquanto a Dinamarca foi a cabeça de série, depois de as duas seleções terem vencido os respetivos grupos de qualificação, Escócia e Suécia foram segundas.A equipa das quinas começará por defrontar a Escócia (17 de maio), seguindo-se a Suécia (20) e a Dinamarca (23).No Europeu de sub-17, as 16 seleções estão divididas em quatro grupos, com Portugal a integrar o grupo D, numa fase em que os dois primeiros de cada um se qualificam para os quartos de final, a disputar em 25 e 26 de maio.No sorteio ficou ainda definida a entrada de mais dois países, tendo em conta que a ronda de elite do grupo seis, com Itália, Polónia, Ucrânia e Kosovo ainda se disputará, entre 20 e 26 de abril.O vencedor desse grupo de qualificação ocupará lugar no grupo A do Europeu, com Israel, Alemanha e Luxemburgo.No grupo B fica em aberto a entrada de um sétimo melhor segundo classificado, que se juntará a França, Países Baixos e Bulgária, nas que é apenas possível de definir depois de se disputar o torneio do grupo 6.A fase de grupos decorrerá entre 16 e 23 de maio, os quartos de final em 25 e 26 de maio, as meias-finais em 29, e a final em 1 de junho.Israel, Alemanha, Vencedor grupo 6, Luxemburgo.França, Países Baixos, Bulgária, 7.º melhor segundo classificado.Sérvia, Espanha, Turquia, Bélgica.Dinamarca,, Escócia, Suécia.





