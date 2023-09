Portugal conquista Europeu sub-19 de futsal pela primeira vez

Em Porec, na Croácia, a equipa das ‘quinas’ sofreu dois golos apontados por Pol Salas (cinco e seis minutos), mas conseguiu empatar antes do intervalo, com tentos de Lúcio Rocha (10) e Andriy (20).



Na segunda parte, um autogolo de Pol Salas (27) deu a primeira vantagem a Portugal, que foi ampliada Tomás Colaço (36), Lúcio Rocha (37) e Pedro Santos (39).



Portugal, que tinha sido finalista vencido na última edição e que na fase de grupos já tinha vencido os espanhóis, assegurou o troféu frente à seleção que tinha vencido as duas edições da competição.