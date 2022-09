Portugal conquista Torneio Syrenka Cup2022 de futebol de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 conquistou hoje o Torneio Syrenka Cup 2022, ao vencer na final a Noruega, no desempate por grandes penalidades, por 9-8, após um 'nulo' (0-0) no final do tempo regulamentar.