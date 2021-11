Portugal consegue nulo em Dublin em partida mal conseguida

Um onze com muitas mudanças devido aos amarelados que estavam em risco de não jogar frente à Sérvia, no próximo domingo, no Estádio da Luz.





Nélson Semedo, Diogo Dalot, Matheus Nunes e Gonçalo Guedes foram titulares com Danilo no centro da defesa juntamente com Pepe. O jogo de Portugal foi sempre de pouca intensidade e sem ideias para chegar ao último terço.





Aos 13 minutos, André Silva esboçou uma tentativa de remate, sem ângulo, qeu Bazunu ainda defendeu para canto. Até ao fim da primeira parte, destaque para mais uma jogada portuguesa que esbarrou na defesa da República da Irlanda.





Na segunda metade, João Moutinho e Rafael Leão entraram mas Portugal continuou a mostrar muito pouco futebol conexo. Destaque para um cabeceamento de Cristiano Ronaldo aos 67 minutos, que passou perto do poste.





No entanto, o grande revés para Portugal viria já depois dos 80 minutos. Apesar das poupanças devido ao perigo de exclusão frente à Sérvi, Fernando Santos viu Pepe ser expulso por acumulação de amarelos.







A República da Irlanda, com mais um, empolgou-se teve no público no estádio um 12.º jogador. Ronaldo ainda tentou a sorte nos descontos mas sem sucesso.







O resultado não saíria do nulo. Portugal soma um ponto num jogo em que não esteve bem e em que perde Pepe para a partida frente à Sérvia. Apesar do resultado, Portugal passou para o primeiro lugar do grupo e vai defrontar a equipa dos balcãs no próximo domingo.





As duas equipas estão em igualdade pontual, ambas com 17 pontos.