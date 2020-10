Portugal continua no quinto lugar do "ranking" FIFA

Portugal continua no quinto posto, agora com 1.661 pontos, atrás da Inglaterra, quarta (1.669), num "ranking" que volta a ser encabeçado pela Bélgica (1.765), seguido da campeã mundial França, segunda (1.752), e do Brasil, terceiro (1.725).Para a atualização do "ranking" contaram os últimos três jogos da seleção nacional, efetuados no início de outubro, em que empatou a zero com Espanha, num particular, seguido de resultado idêntico com a França e um triunfo por 3-0 sobre a Suécia, estes dois últimos jogos a contar para a Liga das Nações.Portugal tem agora atrás a Espanha, que subiu uma posição para sexto, em troca com o Uruguai, que caiu para sétimo.A Argentina também trocou de lugares com a Croácia, com os sul-americanos a ascenderem ao oitavo posto e os vice-campeões mundiais a caírem para nono.O "top 10" volta a ser fechado pela Colômbia, seleção liderada pelo português Carlos Queiroz.Nesta última atualização, a seleção de Malta protagoniza a maior ascensão, tendo subido seis lugares para 180.º, enquanto a Roménia foi a que mais caiu, tendo dado um "trambolhão" de 10 lugares, para 44.º.

Quanto às restantes seleções comandadas por treinadores portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, subiu um posto, para 38.º, enquanto os Camarões (53.º), de Toni Oliveira, e o Bahrain (99.º), de Hélio Sousa, mantiveram os lugares.