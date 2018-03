Portugal dá meia parte de avanço mas consegue reviravolta na Suíça

Lusa Comentários 27 Mar, 2018, 20:02 / atualizado em 27 Mar, 2018, 20:02 | Seleção Nacional

Uma primeira parte desastrosa da seleção portuguesa, em que a equipa sentiu enormes dificuldades para se adaptar ao relvado sintético e nunca foi capaz de assumir e controlar o jogo, redundou num resultado desfavorável de dois golos ao intervalo, que traduzia o que se estava a passar em campo.



Um ‘frango’ de Joel Pereira logo aos quatro minutos, ao deixar escapar a bola das mãos para o fundo das redes na sequência de um remate de fora da área de Djibril Sow que saiu à figura do guarda-redes luso, contribuiu para intranquilizar mais a equipa na fase inicial da partida.



A verdade é que Portugal nunca mostrou capacidade para reagir ao golo madrugador dos suíços, porque não foi capaz de gerir a posse de bola, perdendo-a facilmente, dando os jogadores lusos, várias vezes, a sensação de serem tecnicamente limitados, o que se pode explicar pela inadaptação ao piso sintético.



O segundo golo suíço, aos 37 minutos, marcado pelo central Eray Cumart, a desviar de cabeça a bola na sequência de um livre, surgiu com naturalidade, e antecedeu outro lance muito semelhante, aos 33, em que a bola também chegou ao fundo das redes de Joel Pereira, mas o autor do remate estava em posição irregular.



Na segunda parte, a seleção portuguesa protagonizou uma sensacional reviravolta, iniciada com um golo de Heriberto Tavares – que rendeu Rafael Leão, por lesão, na fase inicial da partida – logo aos 50 minutos, num lance de contra-ataque por ele iniciado e concluído com a interferência de Diogo Gonçalves.



Este golo teve o condão de injetar confiança e soltar a equipa, que passou a ser fiel à sua matriz de jogo, de posse de bola, de qualidade técnica, de velocidade e criatividade no ataque, pondo a nu as debilidades defensivas de uma seleção suíça que parecera tão consistente na primeira parte.



André Horta, aos 57 minutos, com um remate à entrada da área, restabeleceu o empate e galvanizou ainda mais a equipa em busca da reviravolta, consumada aos 64, por João Félix, a aproveitar muito bem um deslize da defesa suíça, que viveu uma fase de perturbação com erros sucessivos que lhe foram fatais.



A seleção portuguesa fecharia o resultado em cima do minuto 90, num contra-ataque em que a defesa helvética estava toda descompensada, por Gil Dias, que entrara aos 82 minutos para o lugar de Diogo Gonçalves, mas a verdade é que a Suíça chegou a ameaçar o 3-3 no último quarto de hora e pregou dois sustos à defesa lusa.



Nessa fase, a seleção portuguesa deixou que o jogo se partisse, numa toada de parada e resposta, em vez de tentar controlar a posse de bola, e se podia ter feito o quarto golo antes também poderia ter sofrido o empate, correndo riscos desnecessários.