Portugal defronta Espanha na estreia no Europeu feminino

Mário Aleixo - RTP 19 Jul, 2017, 07:47 / atualizado em 19 Jul, 2017, 07:49 | Seleção Nacional

A seleção portuguesa de futebol feminino dá esta quarta-feira um passo histórico no seu percurso, ao disputar o primeiro jogo numa fase final de um Europeu de seniores, defrontando a Espanha, em Doetinchem, na Holanda.



Trinta e seis anos depois de cumprir o primeiro jogo, em 1981, a equipa das quinas está no Europeu da Holanda, integrada no Grupo D, no qual fará a estreia frente às espanholas, em encontro agendado para as 17h00 em Lisboa, com transmissão em direto na RTP 1.



Será um reencontro com a equipa espanhola, com a qual Portugal perdeu por duas vezes na fase de grupos, por 4-1 na Covilhã e por 2-0 em Badajoz.



Para chegar ao Europeu, a equipa orientada pelo selecionador Francisco Neto conseguiu o apuramento na última vaga, no "play-off", ao empatar a um golo em Cluj, com a Roménia, depois da igualdade a zero no Estádio Restelo. Valeu o golo fora.



O jornalista da Antena 1, João Gomes Dias, já teve acesso aos nomes que compõem o "onze" iniciam da seleção nacional.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o selecionador Francisco Neto fez questão de lembrar que a equipa não está eufórica mas com um enorme compromisso coma s jogadoras muito aplicadas e unidas.O jogo, que se disputará no Estádio De Vijverberg, em Doetinchem, terá arbitragem da sueca Pernilla Larsson, e a equipa portuguesa tem todas as jogadoras a 100 por cento, com boletim clínico "limpo", como disse na terça-feira o selecionador Francisco Neto.No Grupo D, Portugal terá ainda como adversárias a Escócia, a 23 de julho, em Roterdão, e Inglaterra, a 27 de julho, em Tilburgo. As duas formações britânicas também se defrontam esta quarta-feira, pelas 19h45 de Lisboa, em Utrecht.