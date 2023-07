Portugal defronta França nas "meias" do Euro de hóquei

Portugal, recordista de troféus, com 21, venceu pela última vez um Europeu em 2016, em Oliveira de Azeméis, tendo, desde então, disputado também a decisão de 2018, perdida para a Espanha, e terminado a última edição, em 2021, na terceira posição, juntamente com a Itália.A formação comandada por Renato Garrido venceu o Grupo A, com vitórias sobre Itália (7-4) e precisamente França (3-1), além de ter empatado com a bicampeã em título Espanha (3-3), antes de golear a Inglaterra (15-2) nos quartos de final.Já a França, vice-campeã europeia, foi quarta e última colocada no mesmo grupo, perdendo duas partidas, com Itália (4-2) e Portugal, e empatando com a Espanha (2-2), mas nos "quartos" impôs-se sobremaneira à Suíça (5-0), que tinha sido primeira colocada no Grupo B.A partida entre Portugal e França tem início marcado para as 17h30 (hora em Lisboa).





O ambiente no seio da seleção é de descontração mas responsabilidade como constatou a reportagem da RTP.