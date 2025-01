Portugal defronta Inglaterra em Wembley na Liga das Nações feminina

A campeã europeia em título recebe a equipa das ‘quinas’ no estádio mais emblemático do futebol britânico, em jogo com início às 19h45, da penúltima ronda do Grupo A3, que integra também as seleções da Espanha e da Bélgica.



Portugal vai estrear-se na competição, precisamente, frente à Inglaterra, em 21 fevereiro, no Estádio Municipal de Portimão (19h45), recebendo depois a Espanha, em 4 abril, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira (19h45), e a Bélgica, em 03 junho, no Estádio do Marítimo, no Funchal.