Portugal defronta o Chipre sem Ronaldo

RTP 03 Jun, 2017, 10:19 | Seleção Nacional

No segundo jogo de sempre da Seleção Nacional no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, Ronaldo vai ser a principal ausência, já que neste mesmo dia disputa a final da Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid, frente à Juventus.



Pepe, que também representa o emblema espanhol, vai igualmente estar em Cardiff, enquanto Ricardo Quaresma não vai estar à disposição do Selecionador luso devido a lesão.



Fernando Santos vai aproveitar este particular para tentar preparar a equipa da melhor forma para o jogo com a Letónia, que será em 9 de junho, em Riga, e em que Portugal está obrigado a vencer para continuar na luta pelo apuramento direto para o Mundial2018.



Portugal vai encontrar pela 11.ª vez o Chipre, equipa de boa memória para o lado luso, que venceu nove jogos e apenas por uma vez cedeu um empate.



Dois anos depois, a Seleção Nacional vai regressar ao Estádio António Coimbra da Mota, palco que não deixou muitas saudades à equipa lusa.



Em 31 de março de 2015, sem qualquer dos habituais titulares e com sete jogadores a vestirem pela primeira a camisola das 'quinas', Portugal acabou derrotado por Cabo Verde, por 2-0.



Depois do particular com Chipre, que terá inicio às 16h00, Portugal desloca-se a Riga, em 9 de junho, para enfrentar a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018.



A Seleção Nacional, que é campeã europeia em título, vai, depois, participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de junho a 2 de julho, na Rússia.



(com Lusa)