Portugal e Espanha empatam sem golos em Alvalade

A Espanha, treinada por Luis Enrique, foi muito melhor na primeira parte. Pressionando muito cedo e muito à frente, a equipa espanhola poucos espaços deu a Portugal para poder sair a jogar. Logo aos dois minutos, Gerard Moreno ganhou a frente a Rúben Semedo (estreante) e viu Rui Patrício fazer uma grande defesa.





Pouco depois, Rodrigo Moreno aprovou os vários espaços que a equipa portuguesa deu à entrada da área e rematou ao lado. Olmo, muito mexido no ataque espanhol, também tentou a sorte mas o guarda-redes português estava no caminho. Algo que aconteceu pouco depois, a parar novo remate de Rodrigo (ex-Benfica).





Perto dos 20 minutos, a passividade da defesa portuguesa quase levou ao golo espanhol. Dentro da pequena área, Gerard Moreno rematou forte mas o esférico saiu à malha lateral. O primeiro remate da equipa portuguesa surgiu apenas aos 26 minutos, com Renato Sanches a tentar a meia distância, muito por cima.





Ainda antes do intervalo Portugal teve uma boa hipótese de marcar mas Raphael Guerreiro pontapeou a bola por cima da baliza de Kepa.





A segunda metade trouxe William Carvalho e Bernardo Silva ao onze português. Com o jogador do Bétis de Sevilha em campo, Portugal melhorou e logo aos 53 minutos, Cristiano Ronaldo esteve perto do golo. Remate portentoso do capitão português à trave da baliza de Kepa que viu a bola ainda bater perto da linha de golo.





Perto dos 70 minutos, grande transição ofensiva de Portugal. Cristiano Ronaldo descobriu Renato Sanches com uma trivela e o médio do Lille rematou de primeira, novamente com grande estrondo à trave da baliza de Kepa, que mais uma vez, estava batido. Poucos minutos depois, grande defesa de Rui Patrício a travar as intenções de Dani Olmo já dentro da área portuguesa.





Trincão viu Kepa fazer uma grande defesa, num ataque português guiado por João Félix. O avançado do Atlético de Madrid teve mesmo uma grande oportunidade de inaugurar o marcador já em período de descontos mas falhou a emenda à boca da baliza espanhola.





Espanha melhor nos primeiros 45 minutos, Portugal melhor na segunda parte. Equilíbrio no dérbi ibérico que terminou sem golos, numa partida que contou com 2500 espetadores no Estádio de Alvalade.