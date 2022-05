Portugal eliminado pela França no Europeu de Sub-17

Entrou bem a França, jogando rápido e pressionando a equipa portuguesa. Aos 7 minutos, Warren Emery inaugurou o marcador e deixou a França em vantagem.Afonso Moreira empatou e Essugo, num excelente golo, deram a volta ao marcador ainda no primeiro tempo.A seleção gaulesa podia ter empatado aos 36', com um remate de fora da área e em que a bola bateu no poste.Em cima do intervalo, Muniz foi infeliz e num autogolo efetivou o 2-2 antes do intervalo.





Na segunda parte, a França mostrou alguma motivação em vencer a partida, mas foi Vivaldo, de cabeça, a quase marcar o golo de Portugal.

Ivan Lima lesionou-se e obrigou a uma paragem prolongada do encontro. Nesta altura, ambas as seleções tinham os cuidados defensivos necessários para evitar uma desvantagem comprometedora - o empate iria obrigar à marcação de grandes penalidades.





E foi assim mesmo, com um empate 2-2 no final do tempo regulamentar,





Nas grandes penalidades, a França foi mais eficaz, venceu por 6-5 e garantiu a presença na final, em Israel, na próxima quarta-feira pelas 17 horas.





A França foi campeã em 2004 e 2015. Portugal já tinha vencido o Europeu nesta categoria por duas vezes, em 2013 e 2016.





Os Países Baixos têm dominado a categoria e jogam frente à Sérvia, na outra meia final da prova em Israel.