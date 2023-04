Portugal em nono no ranking FIFA

A seleção de Lionel Messi subiu ao primeiro lugar, à "boleia" das duas vitórias nos particulares de março, com Panamá (2-0) e Curaçau (7-0), por troca com o Brasil, que caiu para terceiro, depois de perder um particular com Marrocos (2-1).



A queda dos "canarinhos" foi também aproveitada pela França, com a vice-campeã mundial a subir ao segundo lugar, depois de em março ter iniciado o apuramento para o Europeu de 2024 com triunfos frente aos Países Baixos (4-0) e Irlanda (1-0).



O top 10 da FIFA mantém-se, de resto, inalterado até à 10.ª posição, com Bélgica em quarto, Inglaterra em quinto, Países Baixos em sexto, Croácia em sétimo, Itália em oitavo, Portugal em nono e Espanha em 10.º.



Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, o Egito, de Rui Vitória, subiu da 39.ª para a 35.ª posição, a Nigéria, de José Peseiro, desceu do 35.º para o 40.º, e o Togo, de Paulo Duarte, progrediu dois lugares, para 129.º.



O Bahrain, de Hélio Sousa, manteve o 85.º lugar, enquanto a Polónia, nova seleção de Fernando Santos, caiu para 23.º, após a estreia em março do treinador português com uma derrota, diante da República Checa (3-1) e uma vitória frente à Albânia (1-0).



O Qatar, seleção que contratou em fevereiro Carlos Queiroz, mas pela qual o treinador ainda não realizou qualquer jogo, é 61.º do ranking da FIFA.



Entre os países de língua oficial portuguesa, com exceção do Brasil, situado no pódio, Cabo Verde é o mais bem posicionado, mantendo a 71.ª posição.