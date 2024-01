Portugal empata com Países Baixos e adia apuramento para pré-olímpico de andebol

A seleção portuguesa, que ocupa o terceiro lugar do Grupo I, só não assegura o apuramento para o jogo que pode garantir a melhor classificação de sempre, melhorando o sexto posto de 2020, se a Eslovénia vencer a tricampeã mundial Dinamarca.



Numa partida em que o guarda-redes Diogo Rêma esteve enorme na baliza, tendo sido eleito o ‘homem do jogo’ (MVP), Portugal esteve quase sempre em desvantagem e, depois de passar para a frente nos minutos finais (32-30), permitiu o empate nos derradeiros segundos (33-33).



Com o guarda-redes Diogo Rêma a parar quatro dos primeiros sete remates, compensando algum desacerto na finalização, Portugal viu a seleção neerlandesa recuperar de uma desvantagem inicial de 2-1 para 4-2, com um parcial de 3-0.



Um livre de sete metros convertido por António Areia em 4-3 travou o ascendente da seleção dos Países Baixos, que voltou a colocar a diferença em dois golos aos 5-3, levando o selecionador Paulo Jorge Pereira a solicitar tempo técnico.



Mesmo com dificuldade em travar a velocidade do central Luc Steins nas transições ofensivas neerlandesas, bem como a acusar algum cansaço, a seleção lusa empatou 5-5 e, depois de anular uma diferença de dois golos (10-8), voltou à igualdade aos 10-10.



Portugal, com Diogo Rêma em grande destaque na baliza, com 11 defesas nos primeiros 20 minutos e uma eficácia de 50%, falhou a oportunidade para passar para a liderança por duas vezes e, com o marcador em 11-11, sofreu um parcial de 2-0 (13-11).



Com Rêma a ‘segurar’ os neerlandeses, com 13 defesas nos primeiros 30 minutos, que aumentou para 15 com o decorrer do jogo, a seleção lusa, a falhar na finalização, sentia sérias dificuldades para reduzir a diferença e atingiu o intervalo a perder por dois golos (15-17).



A segunda parte abriu com a seleção dos Países Baixos a aumentar a vantagem para três golos, aos 18-15, margem que manteve aos 19-16, com o ‘artilheiro’ luso Martim Costa, que somou mais oito à sua condição de líder dos melhores marcadores da prova, a atirar pela terceira vez aos postes.



Portugal reduziu para a diferença mínima aos 21-20, com golos de Martim Costa (2), António Areia e Salvador Salvador, após o que o pivô Luís Frade, com uma sequência de três remates certeiros, colocou o jogo empatado aos 24-24, 25-25 e 26-26.



A seleção portuguesa conseguiu passar para a frente aos 29-28, com um golo de Pedro Portela, e aumentou a vantagem para dois aos 32-30, por Miguel Martins, com Gustavo Capdeville a negar aos neerlandeses a hipótese de encurtar.



Um erro na transição e um remate defendido pelo guarda-redes dos Países Baixos possibilitou, já nos minutos finais, com um golo de Jorn Smits a 25 segundos do apito, a cedência do empate a 33-33 e o adiar da confirmação do terceiro lugar do Grupo II.



Martim Costa e Luís Frade, com oito golos cada, e António Areia, com sete, cinco dos quais na conversão de livres de sete metros, com uma eficácia de 100%, foram os jogadores em destaque nas ações de finalização da seleção nacional.



Jogo na Arena de Hamburgo.



Países Baixos – Portugal, 33-33.



Ao intervalo: 17-15.



Sob a arbitragem da dupla constituída por Mads Hansen e Jesper Madsen, da Dinamarca, as equipas alinharam e marcaram com os seguintes jogadores:



- Países Baixos: Bart Ravensbergen, Ivar Stavast (4), Robin Schoenaker, Luc Steins (2), Bobby Schagen (4), Niels Versteinjnen (4) e Lars Kooij (1). Jogaram ainda Rutger Ten Velde (7), Nico Blaauw (1), Iso Sluijters (2), Kaj Geenen, Martijn Kleijkers (3), Jorn Smit (3), Alec Smit (1) Tim Claessens (1) e Arjan Versteijnen (g.r.).



Treinador: Staffan Olsson.



- Portugal: Diogo Rêma, António Areia (7), Francisco Costa (3), Luís Frade (8), Rui Silva (1), Martim Costa (8) e Leonel Fernandes (1). Jogaram ainda Gilberto Duarte, Alexandre Cavalcanti, Fábio Silva (1), Salvador Salvador (1), Pedro Oliveira, Joaquim Nazaré, Pedro Portela (1), Miguel Martins (2) e Gustavo Capdeville (g.r.).



Treinador: Paulo Jorge Pereira.



Assistência: cerca de 7.000 espetadores.