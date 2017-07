Portugal empata com Suécia e termina invicto a fase de grupos

Lusa 08 Jul, 2017, 19:57 / atualizado em 08 Jul, 2017, 20:46 | Seleção Nacional

A seleção portuguesa de futebol de sub-19, já apurada para as meias-finais, esteve a perder por 2-0, mas empatou a dois golos com a Suécia.



O selecionador Hélio Sousa procedeu a sete alterações no 'onze', aproveitando o facto de já ter garantido o primeiro lugar do grupo no final da segunda jornada, de modo a poupar a maioria dos titulares para as meias-finais, de quarta-feira.



Um grande número de alterações e a circunstância do apuramento e do primeiro posto do grupo estarem garantidos pode explicar a exibição menos conseguida da seleção portuguesa, que esteve a perder por dois golos, frente a uma já eliminada Suécia, que averbara derrotas por 2-1 face a República Checa e Geórgia.



Os suecos inauguraram o marcador à beira do intervalo, por Viktor Gyokeres, aos 43 minutos, e aumentaram a vantagem já na segunda parte, aos 61, por Jesper Karlsson, mas a seleção lusa conseguiu recuperar com dois golos nos últimos vinte minutos, aos 70, por Rafael Leão, e aos 87, de penálti, por João Filipe, que entrara a render Mesaque Dju, aos 72.



Hélio Sousa repetiu apenas quatro dos titulares que defrontaram e venceram a República Checa na passada quarta-feira - João Queirós, Abdu Conte, Mesaque Dju e Miguel Luís -, enquanto os restantes sete foram todos para o banco.



No outro jogo do grupo, a República checa venceu a anfitriã Geórgia por 2-0, assegurando o segundo lugar, com seis pontos, menos um do que Portugal, e a qualificação para as meias-finais da competição.



A seleção lusa jogará a meia-final quarta-feira, em Tbilissi, a partir das 14:00, frente ao segundo classificado do Grupo B, cuja última jornada se disputa no domingo, com os jogos Holanda-Bulgária e Inglaterra-Alemanha.







Jogo no Estádio Tengiz Burjanadzede, em Gori.



Portugal - Suécia, 2-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Viktor Gyokeres, 43 minutos.



0-2, Jesper Karlsson, 61.



1-2, Rafael Leão, 70.



2-2, João Filipe, 87 (grande penalidade).







Equipas:



- Portugal: Figueira, Bruno Paz, Diogo Leite, João Queirós, Abdu Conte (Diogo Dalot, 61), Florentino, Mesaque Dju (João Filipe, 72), Miguel Luís, Gedson Fernandes, Madi Queta e Rafael Leão.



(Suplentes: Diogo Costa, Diogo Dalot, João Filipe, Rui Pires, Diogo Queirós, Domingos Quina e Rui Pedro).



Selecionador: Hélio Sousa.



- Suécia: Viktor Johansson, Ahmedhodzic (Colley, 34), Andersson, Isherwood, Krajl, Svensson (Jesper Karlsson, 61) Adrian, Jajic, Ceesay, Lidberg (Berqvist, 82) e Gyokeres.



(Suplentes: Berqvist, Collley, Marko Johannson, Carl Johansson, Jesper Karlsson, Sabovic e Weberg).



Selecionador: Claes Eriksson.







Árbitro: Ola Nilsen (Noruega).



Ação disciplinar: cartões amarelos para Gedson Fernandes (31) e Andesson (66).