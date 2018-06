Portugal empata na Roménia na qualificação para o Mundial feminino

Lusa Comentários 12 Jun, 2018, 21:44 | Seleção Nacional

As duas equipas já estavam virtualmente afastadas do segundo lugar do grupo F, que ainda pode valer a ida ao Campeonato do Mundo de 2019 (Itália e Bélgica serão primeiras e segundas, respetivamente), mas isso não impediu um jogo aberto de parte a parte, para deleite dos cerca de três mil espetadores.



Isabelle Mihail adiantou a Roménia, em jogada de contra-ataque, com um remate de longe aos 34 minutos, e aos 39 Andreia Norton repôs o empate, de livre direto.



Portugal teve sempre mais posse de bola, ante uma Roménia que defendia com cinco unidades.



O segundo tempo foi movimentado, com oportunidades de parte a parte e a guarda-redes Inês Pereira a ser determinante no final.



Como este empate, as seleções de Portugal e da Roménia permanecem, respetivamente, na terceira e quarta posições no grupo de qualificação para o Mundial2019, ambas com cinco pontos.



A Itália, primeira classificada do grupo, com 21 pontos, já se apurou diretamente para a prova, enquanto que a Bélgica assegurou o segundo lugar, após vencer a Moldávia por 7-0 (13 pontos).



Jogo realizado no Estádio Municipal de Botosani, Roménia.



Roménia - Portugal, 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadoras:



1-0, Isabelle Mihail, 34 minutos.



1-1, Andreia Norton, 39.



Equipas:



- Roménia: Andrea Paraluja, Meluja, Oprea, Nagy, Boran, Banuta (Corduneanu, 69), Giurgiu, Stefania Vatafu (Andrea Herczeg, 79), Andrea Voicu, Cristina Carp (Mara Batea, 60), Isabelle Mihail.



(Suplentes: Linda Kjtar, Brigita Goder, Mihaela Ciolacu, Bianca Sandu, Corduneanu, Andrea Herczeg e Mara Batea).



Selecionadora: Mirel Albon.



- Portugal: Inês Pereira, Matilde Fidalgo, Sílvia Rebelo, Carole Costa, Ana Borges, Dolores Silva, Vanessa Marques, Tatiana Pinto (Diana Silva, 63), Cláudia Neto, Jéssica Silva, Andreia Norton (Laura Luís, 87).



(Suplentes: Patrícia Morais, Mónica Mendes, Raquel Infantes, Laura Luís, Fátima Pinto, Carolina Mendes, Diana Silva).



Selecionador: Francisco Neto



Árbitra: Ewa Augustyn (Polónia).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Isabelle Mihail (22), Andrea Voicu (36), Dolores Silva (42).