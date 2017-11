Portugal empata na Roménia, no Grupo 8 de apuramento para o Europeu de sub-21

Lusa 10 Nov, 2017, 22:25 | Seleção Nacional

A formação de Rui Jorge adiantou-se no marcador aos 16 minutos, com um tento do benfiquista Diogo Gonçalves, servido pelo também jogador `encarnado` João Carvalho, mas os locais chegaram à igualdade aos 66, por Dennis Man.

Portugal segue no quinto lugar do agrupamento, com quatro pontos (três jogos), contra 11 dos romenos (cinco), sete da Suíça (cinco), seis da Bósnia-Herzegovina (quatro) e do País de Gales (três) e nenhum do Liechtenstein (quatro).