Portugal encara o Chipre como se dos Países Baixos se tratasse - Vítor Ferreira

A seleção retoma o apuramento para o Europeu2021 com uma jornada dupla, frente ao Chipre, na sexta-feira, em Larnaca, e à Bielorrússia, na terça-feira, em Oeiras, e Vítor Ferreira alerta para a necessidade de ter de “dar o máximo”.



Portugal ocupa a segunda posição do Grupo 7, com nove pontos, a três dos Países Baixos, líderes invictos. A Bielorrússia segue na terceira posição, com oito pontos, a Noruega na quarta, com sete, e o Chipre na quinta, com quatro.



“Vamos jogar como se o estivéssemos a defrontar os Países Baixos. Temos de defrontá-los da mesma forma, dar o máximo. Sabemos que se fizermos tudo para ganhar, estamos muito mais perto de o conseguir”, referiu, aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.



Para Vítor Ferreira, conhecido no mundo do futebol por Vitinha, a meta da qualificação para o Europeu2021 mantém-se inalterada, pois “a seleção luta sempre pelo primeiro lugar” e os jogadores sabem que esse objetivo está ao seu alcance e vão lutar por isso.



O médio não escondeu a felicidade por voltar a um espaço competitivo onde se sente bem e abordou a questão de jogar sem adeptos nos estádios, devido à pandemia de covid-19, considerando que, com ou sem, “é sempre para respeitar o adversário e ganhar”.



“É ótimo [estar aqui]. Também é sinal que isto [a pandemia de covid-19] está a passar aos poucos e finalmente podemos estar aqui na seleção, no espaço internacional de que tanto gostamos”, afirmou o médio portista, de 20 anos.



Vitinha considerou que “nos jogos sem público, há mais faltas de concentração, porque os jogadores não estão tão atentos e alerta, pelo que terão que ter cuidado com isso e ajudar o colega para estar mais atento”.



O internacional português foi chamado pela primeira vez aos sub-21 há sensivelmente um ano e recorda esse momento com entusiasmo.



“Nem estava à espera de ser convocado. Foi um momento muito feliz e importante para mim. Soube agarrar a oportunidade e fico muito agradecido por ter conseguido isso”, concluiu.



No treino matinal de hoje, que antecede a viagem para o Chipre (14:30), o selecionador Rui Jorge teve à disposição e sem limitações todos os jogadores que integram o grupo de trabalho.



A qualificação para o Europeu2021, a decorrer até novembro, sofreu alterações devido à pandemia de covid-19, tendo sido anulado o ‘play-off’. Apuram-se, para além dos anfitriões Eslovénia e Hungria, os primeiros classificados dos nove grupos e os cinco melhores segundos.



A primeira fase do Euro2021 terá quatro grupos com quatro equipas e vai realizar-se entre os dias 24 e 31 de março de 2021. Passam à fase a eliminar, a decorrer entre 31 de maio e 06 de junho de 2021, os dois primeiros de cada grupo.



O encontro no Chipre será disputado sexta-feira, na cidade de Larnaca, pelas 19:00 locais (17:00 em Lisboa) e a receção à Bielorrússia, na terça-feira, na Cidade do Futebol, decorrerá a partir das 17:30. Portugal venceu por 2-0 na Bielorrússia.