Portugal encontra Alemanha na qualificação para o Mundial feminino de 2023

Portugal, que nunca se apurou para um Mundial, não teve a sorte do seu lado, ao encontrar a bicampeã mundial Alemanha, em 2003 e 2007, numa qualificação que apura diretamente os vencedores de cada um dos nove grupos, e coloca os segundos em "play offs".De todas as 51 equipas que entraram no sorteio, Portugal saiu do pote 2, enquanto no pote 1 estavam as primeiras nove cabeças de série, com a Alemanha, como a mais destacada, segunda do "ranking" mundial.Entre as outras seleções sorteadas no grupo H, Portugal é o segundo mais cotado, na 29.ª posição da FIFA, enquanto a Sérvia é 41.ª, Turquia 69.º, Israel 72.º e Bulgária 78.ª.

A fase de qualificação decorrerá entre setembro deste ano e setembro de 2022.