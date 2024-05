Portugal enfrenta ex-campeãs no Euro sub-17 feminino

Depois de uma estreia pouco auspiciosa em 2014, na Inglaterra, ao terminar no último lugar do agrupamento, sem qualquer vitória, Portugal obteve um resultado histórico em 2019, na Bulgária, ao atingir as meias-finais, nas quais foi eliminado pela Alemanha.



As germânicas, recordistas de títulos da prova, com oito troféus, são as grandes ausentes do torneio deste ano, que decorre entre 5 e 18 de maio, em Malmö e Lund, após terem terminado em segundo lugar na respetiva ‘poule’ de qualificação, atrás da França, campeã em exercício.



A seleção francesa derrotou a Espanha na final de 2023, mas as espanholas continuam a ser a segunda potência do escalão, de forma destacada, com quatro títulos europeus, conquistados em 2010, 2011, 2015 e 2018, e presenças nas meias-finais em todas as 12 edições que disputaram.



A Espanha seria o derradeiro adversário da equipa das ‘quinas’ em 2019, uma vez que também caiu nas ‘meias’, mas o Europeu não teve jogo de atribuição dos terceiro e quartos lugares naquele ano, o último em que a seleção lusa marcou presença.



Além das espanholas, as 20 jogadoras convocadas pelo selecionador Carlos Sacadura terão pela frente outra antiga campeã, a Polónia, que se impôs em 2013 e é, em conjunto com a França, um dos dois únicos países a intrometerem-se no domínio hispano-alemão, ainda que conte com apenas mais duas participações, ambas longe do sucesso inicial.



A Bélgica teve a sua única presença na fase final, precisamente, naquele ano (numa altura em que era disputada por apenas quatro equipas), terminando na quarta e última posição, e parece ser o adversário mais acessível, num grupo em que só os dois primeiros classificados seguem para as meias-finais.



O que espera a equipa lusa



A seleção nacional regressa à competição após quatro anos de ausência – apesar de a prova ter sido cancelada em 2020 e 2021, devido à pandemia de covid-19 -, graças a um percurso 100% vitorioso na fase de apuramento, que decorreu em Portugal, com triunfos sobre Islândia (1-0), Kosovo (1-0) e Finlândia (3-1).



Portugal estreia-se na 15.ª edição do Europeu frente à Espanha, em 6 de maio, seguindo-se os confrontos com a Bélgica, em 9, e com a Polónia, em 12, todos em Malmö, enquanto o Grupo A, além da França, detentora do troféu, e da anfitriã Suécia, integra também a Noruega e a Inglaterra.



O torneio de 2024 tem o aliciante de servir de qualificação para o Campeonato do Mundo de sub-17, que se realiza ainda este ano, na República Dominicana, entre 16 de outubro e 3 de novembro, privilégio dos dois finalistas e do terceiro classificado.