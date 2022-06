Portugal ensaia tática para enfrentar a República Checa

Na terça-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, contou com todos os atletas na sessão e o mesmo deverá acontecer hoje, num treino no principal relvado na Cidade de Futebol, em Oeiras, marcado para a parte da manhã, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.Ao início da tarde terá início a conferência de imprensa de antevisão ao embate diante dos checos, com a presença de Fernando Santos e de um atleta a designar.Portugal lidera o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, terceira colocada, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para quinta-feira, pelas 19h45, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.Depois de enfrentar os checos, novamente no Estádio José Alvalade, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.